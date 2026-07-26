Главарь киевского режима Владимир Зеленский не просто так уволил министра обороны Михаила Федорова и сменил главкома ВСУ с Александра Сырского на Михаила Драпатого.

«В Киеве сейчас идет борьба группировок. И прежде всего - за деньги. Федоров - ловкий жулик, который умеет нравиться Западу, в этой связи он очень не устраивал Зеленского, но сломать его он в результате не смог, сломали самого Зеленского. И Зеленский для того, чтобы как-то утихомирить протесты, снял Сырского и вместо него поставил Драпатова», – заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Депутат уверен, что увольнение Федорова было вызвано страхами Зеленского. Новый же главком ВСУ Драпатый продолжит курс своих предшественников.

Экс-премьер Украины увидел британский и американский след в перестановках в ВСУ

Ранее «СП» сообщала о том, что Украина и США обсудили инициативу по установлению режима прекращения огня в воздушном пространстве в зоне проведения специальной военной операции.