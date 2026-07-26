Британия пытается восстановить отношения с Трампом

Газета Telegraph сообщила, что британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере. Для этого он намерен наладить сотрудничество по вопросам открытия Ормузского пролива.

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Ранее Стармер отказался направить военные корабли для восстановления судоходства, несмотря на просьбу Трампа, который даже рассматривал выход США из НАТО.

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По данным издания, Стритинг провёл «очень тёплый» разговор с госсекретарём Питом Хегсетом, обсудив возможность проведения в Лондоне конференции по созданию международной коалиции для защиты судоходства, а также обязательства Британии по оборонным расходам в НАТО.

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