Трамп отложил эскалацию конфликта с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил планы по резкому усилению военной кампании против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

По данным издания, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов, прервав серию атак, длившуюся 13 дней. Администрация также опасается расширения конфликта, ухудшения отношений с союзниками, глобальных экономических потрясений и усугубления энергетического и миграционного кризисов.

Трамп заявил, что готов выслушать представителей Ирана

Решение об отсрочке было принято после встречи Трампа с советниками, на которой председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил об опасности истощения запасов перехватчиков. Почти никто из окружения Трампа не считал план эскалации разумным, а один из чиновников усомнился, что удары вернут Иран за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли прогресса в переговорах по судоходству в Ормузском проливе.