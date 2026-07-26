МИД Ирана вызвал поверенного Украины после атаки на судно в Каспийском море

Телеканал Press TV сообщил, что Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море.

© Московский Комсомолец

Напомним, что 25 июля ранним утром в Каспийском море произошёл инцидент, который вызвал резкую реакцию со стороны Тегерана. Украинские вооружённые силы нанесли удар по иранскому торговому судну, в результате чего один член экипажа погиб, а ещё один получил ранения.

КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана

Ранее КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана.