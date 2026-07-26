Пашинян обсудил с Макроном расширение экспорта Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о важности расширения армянского экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе камбина.

© Газета.ru

Отмечается, что Пашинян поблагодарил французского лидера за постоянную поддержку повестки демократических реформ в Армении.

«Премьер-министр также подчеркнул важность углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и расширения экспортных возможностей Армении», — говорится в сообщении.

Пашинян похвастался литературным достижением

До этого президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны.

Ранее Макрон и Пашинян обменялись сердечками.