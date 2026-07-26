КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана

Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил Великобритании статусом «определённой и законной цели» в случае её поддержки военных действий США против Ирана.

Представитель КСИР заявил, что американские силы недавно использовали британские аэродромы, что делает Великобританию потенциальной мишенью.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее в Иране сообщили об уничтоженных после окончания перемирия военных США.