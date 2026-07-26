Депутат Рады объяснил причину «картонных» митингов на Украине

Протесты происходят во многих городах Украины по причине передела власти и денег внутри существующей системы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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По его словам, особенностью «картонных протестов» является то, что у них нет лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели. При этом борьба за передел сфер влияния внутри действующей политической системы не может принести никакой качественной перезагрузки, считает Дубинский.

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Решение на продолжение конфликта с Россией, по мнению Дубинского, принимаются для удовлетворения аппетита тех, кто зарабатывает на этом. Все это приведет к ухудшению положения дел на фронте, заключил украинский парламентарий.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства. Издание «Страна.ua» отмечало, что правительство Свириденко могли отправить в отставку для смены министра обороны Михаила Федоровича, а также из-за расследования против нее Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны.