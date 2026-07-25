Карим Хан намерен оспорить решение об отстранении с поста прокурора МУС
Карим Хан собирается оспорить законность решения Ассамблеи государств — участников Римского статута об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь заявление адвоката Хана Тайаба Али.
Утверждается, что экс-прокурор хочет оспорить решение «посредством всех доступных правовых механизмов».
Ранее МУС отстранил Хана, обвиняемого в домогательствах.
В октябре 2024 года The Guardian писала, что Хан пытался повлиять на ход дела, в рамках которого он обвиняется в сексуальных домогательствах.
Он также отказался уйти в отставку на время расследования против него.