Журналистка: Зеленский по шесть часов в день говорит с Федоровым

Владимир Зеленский каждый день по шесть часов ведет переговоры с отправленным в отставку с поста министра обороны Михаилом Федоровым о его новом назначении. Об этом заявила украинская журналистка Наталья Мосейчук (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ).

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По ее словам, Зеленский предложил Федорову много позиций, на которых тот мог бы приносить пользу. "Федоров говорит: "Нет. Только министерство обороны". <...> Федоров говорит ультиматумами. [Зеленский] проводит с ним по шесть часов каждый день. По шесть часов он проводит с бывшим министром!" - сказала журналистка в эфире своего YouTube-канала.

14 июля Федоров был смещен с должности главы Минобороны Украины в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. 21 июля Зеленский объявил об отставке Сырского и назначении новым главкомом Михаила Драпатого, которого в украинских СМИ называют человеком, лояльным Федорову. Как отмечают местные аналитики, это решение стало для Зеленского вынужденным. При этом митинги с требованием восстановить экс-министра в должности продолжаются по всей стране.

Как отмечают украинские СМИ, за Федоровым могут стоять европейские круги, которые добиваются ослабления власти Зеленского. Более того, возможно, у него самого имеются президентские амбиции. Согласно последнему опросу общественного мнения, Федоров обходит Зеленского по уровню доверия среди украинцев.

Зеленский 23 июля заявил, что обсуждал с Федоровым его назначение на различные посты. Последним предложением была, по его словам, должность вице-премьера по военным инновациям. Как отмечала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, этим публичным конфликтом Зеленский фактически собственными руками запустил предвыборную президентскую кампанию Федорова.