Зеленский в интервью уклонился от ответа на неудобный вопрос

В интервью британскому телеканалу Sky News Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Он заявил, что корень проблемы - в конфликте между Федоровым и бывшим главнокомандующим Александром Сырским, который был отправлен в отставку. Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили сотрудничество, и что это зависит от их выбора.

Напомним, что Федоров был смещён с поста 14 июля. Зеленский объяснил это именно конфликтом. Украинские политики и СМИ связывают отставку также с поддержкой Федорова либеральными западными кругами и его растущим политическим весом, что не устраивает Зеленского. После отставки начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. Зеленский уволил Сырского на шестой день, назначив Михаила Драпатого, но протесты продолжаются.

Ранее сообщалось, что отставка Федорова стала началом противостояния Зеленского и Европы.