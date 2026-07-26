Экс-премьер Украины увидел британский и американский след в перестановках в ВСУ

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС увидел след британских и американских спецслужб в перестановках в ВСУ.

«Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг (президента Украины Владимира) Зеленского, его подвигли на такие решения прежде всего его кураторы», — заявил политик.

По его словам, лично президент США Дональд Трамп не вмешивался в назначение конкретно нового главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо его предшественника Александра Сырского, однако дал общую установку. Ее реализаций занимались спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании, уверен Азаров.

Смену главкома ВСУ связали с политической борьбой в Киеве за финансирование Западом

Ранее кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко заявил, что Драпатый может стать политическим конкурентом Зеленского.