Иран пригрозил Украине ответом на удар по иранскому судну

Тегеран решительно осуждает удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. Об этом заявил МИД исламской республики.

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"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает действия украинского режима, совершившего нападение на иранское торговое судно в Каспийском море ранним утром в субботу, в результате которого произошел взрыв на судне, один моряк погиб, а еще один получил ранения", - говорится в заявлении.

В Тегеране подчеркнули, что данный акт является нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и представляет собой акт агрессии.

Иран оставляет за собой право на ответные действия после удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море, указали в дипведомстве исламской республики.

"Исламская Республика Иран, руководствуясь основополагающими принципами и нормами международного права, в особенности принципом законной самообороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности", - говорится в заявлении.

МИД Ирана подчеркнул, что вся ответственность "за последствия авантюрных действий украинского режима" будет лежать исключительно на Украине и ее союзниках.