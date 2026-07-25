Тегеран сообщил об атаке ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море

Украина совершила нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. Соответствующее заявление МИД Ирана опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Атака произошла в субботу, 25 июля, рано утром.

В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

В МИД Ирана назвали произошедшее нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, "который может еще больше разжечь пламя войны".

Тегеран оставляет за собой право на ответные действия, подчеркнули в ведомстве.

Вся ответственность "за последствия авантюрных действий украинского режима" будет лежать исключительно на Украине и ее союзниках, указали в иранском МИД.