Трамп приказал военным США остановить бомбардировки Ирана
Согласно информации Axios, Дональд Трамп распорядился американским военным силам остановить бомбардировки Ирана, последовавшие за почти двумя неделями ежедневных атак.
Это решение было принято на фоне переговоров, которые представители Омана вели в Тегеране, где, как сообщается, удалось добиться «некоторого прогресса» в вопросе возможного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
Ранее официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Мохабби раскрыл, какое количество воздушной техники было уничтожено ВС Ирана с 17 июля.