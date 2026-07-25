Трамп приказал военным США остановить бомбардировки Ирана

Согласно информации Axios, Дональд Трамп распорядился американским военным силам остановить бомбардировки Ирана, последовавшие за почти двумя неделями ежедневных атак.

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Это решение было принято на фоне переговоров, которые представители Омана вели в Тегеране, где, как сообщается, удалось добиться «некоторого прогресса» в вопросе возможного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Ранее официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Мохабби раскрыл, какое количество воздушной техники было уничтожено ВС Ирана с 17 июля.