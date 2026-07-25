Генсек ООН назвал неприемлемыми действия Израиля в отношении Сирии

Любые нарушения территориальной целостности Сирии со стороны Израиля неприемлемы и должны быть прекращены. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Дамаске в ходе своего первого визита в страну свержения Башара Асада, сообщает UN News.

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Гутерриш назвал Сирию «столпом стабильности Ближнего Востока» и призвал международное сообщество поддержать восстановление страны. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани он подчеркнул, что нарушения суверенитета и территориальной целостности недопустимы. Особое внимание генсек ООН уделил ситуации вокруг Голанских высот, напомнив, что эта территория является сирийской.

«Мы считаем, что нынешняя ситуация невыносима и должна быть прекращена», — заявил Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о действиях Израиля в этом районе.

Глава ООН также призвал мировое сообщество оказать Сирии помощь в восстановлении экономики, восстановлении инфраструктуры и создании условий для безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц.

«Сирия находится в поворотном моменте», — заявил Гутерриш.

Он заверил, что ООН готова сопровождать страну в переходный период, включая поддержку в обеспечении переходного правосудия, разработке постоянной конституции и проведении свободных выборов.

«У нас нет своей повестки для Сирии. Наша повестка — это повестка сирийского правительства и сирийского народа», — подчеркнул генеральный секретарь.

В ходе визита Гутерриш встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, посетил мечеть Омейядов и старый город Дамаска, а также осмотрел тюрьму Седная, печально известную жестокими условиями содержания при Асаде. Министр иностранных дел Сирии призвал к немедленному и безоговорочному выводу израильских сил с сирийских территорий. В ответ на это Гутерриш пообещал продолжать привлекать внимание международного сообщества к этому вопросу.