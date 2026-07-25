Токаев заявил об отсутствии между Казахстаном и РФ нерешенных вопросов

В Омске на открытии XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление, подчеркнув отсутствие каких-либо нерешенных или нерешаемых вопросов между Астаной и Москвой. В своем выступлении перед делегатами он отметил, что стратегический характер двустороннего сотрудничества является ключевым фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего Евразийского континента.

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Токаев особо акцентировал, что между двумя странами нет ни одного нерешенного вопроса, и что обе стороны искренне желают и готовы идти навстречу друг другу в любых обсуждаемых темах. Это заявление прозвучало на фоне текущей международной обстановки и подчеркнуло исключительный уровень взаимопонимания и доверия между государствами.

Президент Казахстана также выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за высокий уровень организации форума и оказанное гостеприимство. Он выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встреч и переговоров договоренности будут способствовать поступательному укреплению стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между странами. «Подчеркну — между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу», — заявил Токаев, подчеркнув, что именно эта атмосфера взаимопонимания позволяет двум странам эффективно решать любые текущие задачи, будь то вопросы двусторонней торговли, логистики или взаимодействия в области безопасности.

В своем обращении к участникам форума он также отметил, что Казахстан и Россия активно работают над проектами в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства, и все эти инициативы имеют долгосрочный горизонт планирования.