Токаев отказался быть посредником в конфликте России и Украины

Астана не будет посредником в урегулировании военного конфликта Москвы и Киева. Об этом в субботу, 25 июля, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Омске.

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Он добавил, что Россия — великая страна, которая способна самостоятельно решить все стоящие перед ней задачи, поэтому посредничество со стороны не требуется.

— Казахстан — не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, — передает слова президента Казахстана ТАСС.

Токаев на той же встрече предложил Путину заморозить конфликт на Украине при содействии мировых держав. Он отметил, что затягивание противостояния играет на руку противникам Москвы.

Главы государств ранее встретились в рамках форума России и Казахстана в Москве. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Москвы и Астаны.

Это традиционное мероприятие, которое проводится странами начиная с 2003 года. Тема форума в этом году — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества»