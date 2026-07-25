Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в своем блоге утверждала, что достижение мира невозможно при действующем руководстве страны.

Она выразила мнение, что Зеленский способствует деградации государства, лишая его перспектив интеграции с ЕС, проведения необходимых преобразований и экономического развития. По словам экс-чиновницы, лидер извлекает личную выгоду из продолжающегося конфликта, что делает мирное урегулирование под его руководством невозможным.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности Москвы учитывать американские предложения, озвученные ранее на Аляске. Дипломат отметил, что европейские структуры пытаются препятствовать дипломатическому разрешению ситуации на Украине. По словам Лаврова, Брюссель активно подталкивает Киев к продолжению боевых действий, призывая сражаться до последнего человека.