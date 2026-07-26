Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель.

При правлении Зеленского Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС, проведение реформ или экономический рост. Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны Юлия Мендель бывший пресс-секретарь президента Украины

Ранее Мендель отмечала, что Зеленский продолжает предлагать сценарии шоу в качестве политических стратегий. По ее словам, эти идеи принимаются и реализуются, несмотря на огромные финансовые затраты, словно они действительно могут сработать в реальной жизни.

Мендель о потерях Украины

Понесенные Украиной потери от эскалации конфликта несравнимы с российскими, заявила Мендель.

Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими Юлия Мендель бывший пресс-секретарь президента Украины

По ее словам, в это время Зеленский со сторонниками хвастаются поражениями склада и завода на территории России.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в попытках скрыть «ад» на Украине. По ее словам, украинский лидер препятствует попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и маскирует насильственную мобилизацию с помощью громких слов.

Зеленский обманул весь мир

Зеленский обманул весь мир, скрыто стремясь к авторитаризму, выразила мнение его бывшая пресс-секретарь.

Сага, разворачивающаяся вокруг Владимира Зеленского, которого называют олицетворением демократии, — не что иное, как грандиозная иллюзия. Эта шарада, известная его ближайшему окружению, заманила мир в, возможно, самую значительную информационную ловушку в истории Юлия Мендель бывший пресс-секретарь президента Украины

Мендель назвала Зеленского «актером с исключительной интуицией», который умеет нравиться людям. Однако, по ее словам, «за кулисами» царят хаос бесхозяйственность, нарциссизм, сексизм и незнание общественных дел.

Кремль об условиях завершения конфликта

Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам чиновника, условия для остановки боевых действий были изложены два года назад. Они названы понятными и последовательными.

По словам Пескова, заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.

Условия для остановки боевых действий понятные, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Также он ответил на вопрос о главном условии российской стороны для прекращения СВО. «Главное условие — достичь своих целей», — добавил пресс-секретарь президента.