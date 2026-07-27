Победа индийской партии «Таракан Джанта» на протестах сигнализирует о грядущих проблемах для Нарендры Моди, говорится в аналитической статье британского издания The Guardian. Союзник премьер-министра был вынужден уйти в отставку, оппозиционные партии набирают силу, а контроль властей над СМИ ослабевает.

Даже накануне того дня, когда Нарендра Моди принял отставку министра образования, премьер-министр Индии был уверен, что крупнейшее массовое восстание за все 12 лет его пребывания у власти не пошатнёт его правительство, пишет The Guardian.

Обращаясь к своим «молодым друзьям» в ночном селфи-ролике в соцсети в пятницу, он поблагодарил людей, которые массово вышли на улицы по всей стране, выкрикивая антиправительственные лозунги, за их «вдумчивые предложения».

Менее чем через 24 часа Моди уступил общественному давлению и принял отставку Дхармендры Прадхана, продолжает The Guardian. По мнению аналитиков, это стало беспрецедентным унижением для правительства, которое с 2014 года правит практически безнаказанно.

За последнюю неделю движение поколения Z, называвшее себя «Партия тараканов» (Cockroach Janta Party, CJP), организовало беспрецедентные акции протеста во имя справедливости для миллионов молодых людей после того, как из-за утечки результатов важного экзамена 2 миллиона студентов были вынуждены пересдавать его, а также после того, как стало известно о более чем десятке самоубийств, связанных с утечкой.

Отставка Прадхана, верного политического союзника Моди, оставалась их главным требованием привлечь виновных к ответственности, даже когда протесты переросли в более масштабную борьбу за демократию. Тем не менее в своём обращении в соцсети Моди ни разу не упомянул Прадхана, указывает The Guardian.

В Нью-Дели произошли новые беспорядки в месте проведения протестов

В субботу утром больше людей, чем когда-либо, собрались на историческом месте в Дели — в Джантар-Мантар, центре протестов, — и волнения быстро распространились на другие города, в том числе на штаты, где у власти находится правящая партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП).

«Партия тараканов» захватила не только физическое пространство. С момента прихода к власти БДП добилась огромных успехов в борьбе за контроль над информационным пространством, используя свою мощную и хорошо организованную IT-службу для мобилизации и подавления любой критики в адрес правительства, будь то со стороны граждан, политиков или журналистов.

Но это не шло ни в какое сравнение с миллионами мемов и роликов поколения Z, которые начали заполонять соцсети на прошлой неделе, бесстрашно оскорбляя Моди и позоря правительство, каждый следующий был более креативным и зажигательным. Последние попытки Моди напрямую обратиться к молодежи в популярной социальной сети были встречены очередными насмешками и побочными мемами, утверждает The Guardian.

Моди также потерял еще одно средство массовой информации, имеющее решающее значение для доминирования БДП в национальном повествовании, – основные телевизионные новостные каналы, которые, по общему признанию, были кооптированы правительством БДП за последние 12 лет и превратились в рупоры его правой индуистской националистической идеологии.

Отставка Прадхана произошла, когда стало ясно, что все другие варианты для правительства исчерпаны. Вариант жестких репрессий казался неприемлемым, учитывая массовый протест против полицейского насилия, которому подверглись протестующие в понедельник.

«Онлайн-пространство было полностью захвачено протестующими, а лояльные режиму СМИ утратили доверие», — сказал Ашутош Варшней, профессор международных исследований в Университете Брауна в Род-Айленде. «Гнев был настолько всеобъемлющим, что у Прадхана не оставалось иного выхода, кроме как уйти».

По словам Варшнея, это была не просто отставка министра, но и первый случай за 12 лет, когда правительство Моди утратило контроль над политической повесткой.

Аналитики считают, что отставка Прадхана может повлиять и на власть Моди над собственным кабинетом министров. Прадхан был одним из самых преданных министров и идеологических соратников Моди и проводил политику в точном соответствии с пожеланиями руководства партии. Он также помог БДП впервые одержать победу в штате Одиша на всеобщих выборах, обеспечив партии решающие голоса.

«Моди знает, что, когда вы начинаете увольнять своих самых преданных министров, это создает предпосылки для дезертирства и среди других министров, — сказал политический обозреватель Пратап Бхану Мехта. - Если ваш собственный кабинет министров начинает готовиться к будущему, в котором его не поддержит правительство, значит, у вас проблемы».

До беспорядков, произошедших на этой неделе, Моди пребывал в приподнятом настроении после ряда важных побед на выборах в штатах, в частности после первой победы БДП в Западной Бенгалии — политически важном штате, который долгое время сопротивлялся индуистской националистической политике партии.

Казалось, что БДП полностью оправилась после поражения на выборах 2024 года, когда партия не смогла получить абсолютное большинство в парламенте и была вынуждена сколотить достаточно широкий альянс, чтобы прийти к власти. В то же время оппозиция, которая в последнее время терпела неудачи, продолжала проигрывать на выборах в штатах, и её обвинения в том, что БДП нарушает правила голосования, по большей части оставались без внимания.

Однако появление «тараканов» придало сил не только индийской молодёжи, но и политическим оппозиционным партиям. Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» воспользовалась моментом и провела свою лучшую неделю за последние годы, организовав протесты и закрыв парламент. Лидера партии Рахула Ганди силой увела полиция от дома Моди, когда он вышел поддержать студентов.

Следующая серьезная проверка электоральных последствий движения “тараканов” состоится в начале следующего года, когда в крупнейшем и наиболее политически важном штате Индии состоятся выборы. Удержание власти в штате Уттар-Прадеш, политическом центре БДП, считается крайне важным для партии и будет иметь серьезные последствия для следующих всеобщих выборов в 2029 году.

Недовольство недавно политизированной молодежи Индии велико, в том числе из-за хронической нехватки рабочих мест для выпускников и низкой заработной платы. Еще предстоит выяснить, как именно CJP намерена политически мобилизоваться после своей поразительной победы в субботу. Лидеры и сторонники настаивают, что это только “начало”, особенно в том, что касается их стремления к реформе образования. Их основатель Абхиджит Дипке имеет некоторый опыт работы в качестве организатора политической партии, но не раскрывает своих амбиций.

Тем не менее, по мнению аналитиков, одним из самых важных последствий движения «тараканов» стало то, что оно вновь открыло быстро сужающееся пространство для демократии и дало надежду на появление нового типа политической оппозиции, отражающей голоса, которые звучали на улицах Индии на прошедшей неделе, отмечает The Guardian.