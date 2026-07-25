В европейской стране жестко раскритиковали Еврокомиссию

Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила с резкой критикой структуры Еврокомиссии, назвав её штат непомерно раздутым и призвав к сокращению числа еврокомиссаров.

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В интервью изданию Welt am Sonntag австрийский политик заявила, что многие из 27 комиссаров отвечают за сферы, которые по своей сути относятся к компетенции национальных государств, а их полномочия нередко пересекаются и дублируют друг друга. По её мнению, Еврокомиссия превратилась в некий «центр занятости» для политических деятелей из стран-членов, что не только неэффективно, но и противоречит принципам экономии, которые Брюссель постоянно требует от правительств европейских стран.

«Тот, кто требует от других экономии, должен начать с самого себя — а именно с руководства ведомства», — подчеркнула Бауэр, добавив, что Еврокомиссия не является биржей труда, где можно найти должность для каждого заслуженного политика.

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Министр призналась, что не знает имён всех 27 еврокомиссаров, что, по её мнению, ярко иллюстрирует проблему чрезмерного расширения аппарата. Она призвала поднять вопрос о необходимости пересмотра количества членов Еврокомиссии, отметив, что это стало бы логичным шагом в рамках реформы институтов ЕС. По словам Бауэр, многие портфели комиссаров охватывают темы, которые уже успешно регулируются на национальном уровне, и их передача на наднациональный уровень приводит лишь к бюрократизации и дополнительным расходам. В качестве примера она привела сферы образования, здравоохранения и внутренней безопасности, где, как считает министр, решения должны приниматься на уровне государств-членов, а не в Брюсселе.

Заявление австрийского министра стало ярким сигналом о растущем недовольстве части европейских лидеров тем, как устроена и функционирует исполнительная власть союза. Борьба с бюрократией и повышение эффективности управления остаются одними из самых обсуждаемых тем в европейской политической повестке, и австрийский министр внесла в неё свою весомую лепту.