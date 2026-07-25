Венгерская политика в отношении НАТО и украинского конфликта стала предметом жёсткой критики со стороны бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Выступая перед студенческой аудиторией в румынской Трансильвании, лидер оппозиционной партии «ФИДЕС» заявил, что нынешнее правительство во главе с Петером Мадьяром совершает стратегическую ошибку, слепо следуя проукраинской линии Североатлантического альянса.

По убеждению Орбана, Венгрия должна сохранять нейтралитет в любых военных действиях за пределами территории стран НАТО, и украинский конфликт — не исключение. Экс-премьер напомнил, что альянс является сугубо оборонительным, и его мандат не распространяется на зоны за пределами коллективной территории.

Однако, по его словам, Будапешт под руководством Мадьяра нарушил этот принцип, фактически присоединившись к «антироссийской европейской военной коалиции», что, как подчеркнул Орбан, чревато серьёзными последствиями и эскалацией.

Сам Орбан, возглавляя правительство ранее, сумел добиться от НАТО особых условий: Венгрия освобождалась от участия в операциях вне зоны ответственности альянса, включая любые потенциальные действия на Украине. Тогда Будапешт категорически отказался от поставок вооружений Киеву и направления своих военнослужащих, и, по словам бывшего премьера, этот курс был единственно верным.

Во время этого же выступления Орбан обрушился с критикой на действующего главу кабинета Петера Мадьяра и его партию «Тиса». По его словам, нынешние власти целенаправленно строят автократический режим.