Орбан призвал Венгрию блокировать санкции ЕС против России

Орбан: Венгрии следовало наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России
Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром должно было наложить вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что он наносит ущерб интересам не только самой Венгрии, но и всех европейских стран.
Такое мнение выразил бывший премьер-министр Венгрии, лидер оппозиционной партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан.
"Совсем недавно был принят 21-й пакет санкций, навсегда закрывающий доступ российским энергоносителям на европейский рынок. Правительству Венгрии следовало наложить на него вето, как я делал всякий раз - и не ради русских, а для защиты интересов Венгрии", - сказал Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании. Трансляцию оттуда вел венгерский телеканал HirTV.
Экс-премьер подчеркнул, что Венгрии "по-прежнему нужны дешевые российские энергоносители, нефть и газ".
При этом он опроверг заявления своих политических оппонентов о том, что, находясь во главе венгерского правительства, он якобы действовал в интересах России, как заявляла во время предвыборной кампании пришедшая к власти партия "Тиса".
Он напомнил, что его политические противники утверждали также, что он якобы готовит выход Венгрии из Евросоюза.
"Это была ложь, которая при всем своем вопиющем характере оказалась действенной. На самом деле все обстоит иначе: мы всегда считали, что место Венгрии - в Европейском союзе, хотя и признавали, что ЕС проводит ошибочную политику", - изложил Орбан позицию ФИДЕС.