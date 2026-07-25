Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром должно было наложить вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что он наносит ущерб интересам не только самой Венгрии, но и всех европейских стран.

Такое мнение выразил бывший премьер-министр Венгрии, лидер оппозиционной партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан.

"Совсем недавно был принят 21-й пакет санкций, навсегда закрывающий доступ российским энергоносителям на европейский рынок. Правительству Венгрии следовало наложить на него вето, как я делал всякий раз - и не ради русских, а для защиты интересов Венгрии", - сказал Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании. Трансляцию оттуда вел венгерский телеканал HirTV.

Экс-премьер подчеркнул, что Венгрии "по-прежнему нужны дешевые российские энергоносители, нефть и газ".

"Это отвечает интересам Венгрии", - подчеркнул Орбан.

При этом он опроверг заявления своих политических оппонентов о том, что, находясь во главе венгерского правительства, он якобы действовал в интересах России, как заявляла во время предвыборной кампании пришедшая к власти партия "Тиса".

"Надо признать, это была успешная ложь, хотя в действительности мы всегда отстаивали интересы Венгрии", - сказал Орбан.

Он напомнил, что его политические противники утверждали также, что он якобы готовит выход Венгрии из Евросоюза.