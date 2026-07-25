В Сенате США разразился скандал из-за санкций против России

В Сенате США очередной скандал из-за американского лидера Дональда Трампа — законодатели эмоционально обсуждают объем возможных полномочий президента, пишет Роберт Джимисон в статье для The New York Times.

Автор статьи пояснил, что Трамп желает получить право обходиться без консультаций с Конгрессом в вопросе о введении пошлин.

Сенаторы не могут составить перечень мер, которые глава государства сможет вводить самостоятельно при введении и отмене ограничений, уточнил обозреватель.

Основные дискуссии, объяснил Джимисон, идут вокруг положения, которое позволяло бы — но не обязывало — президента вводить пошлины до 100% на страны, закупающие значительное количество российской нефти и других энергоносителей, и отменять их по своему усмотрению.

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Демократы категорически возражают против любого расширения полномочий Трампа, республиканцы настаивают на том, что свобода в этом вопросе позволит лидеру усилить давление на Москву.

Видные республиканцы в ходе прений отмечают, что согласны на включение в закон формулировок, четко ограничивающих расширение полномочий Трампа по введению пошлин только рамками этого документа.