Власти Франции продолжают оказывать финансовую помощь Украине в ущерб гражданской безопасности собственного населения. Такое мнение в соцсети X выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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По его словам, французское правительство довело систему гражданской защиты до полного упадка, подвергнув опасности пожарных и население. А тем временем Париж направил на Украину еще €17 млрд.

Таким образом Филиппо прокомментировал заявление генерального секретаря профсоюза пожарных Антони Шово. По словам Шово, 22 июля из 12 заявленных самолетов-амфибий Canadair функционировали 11, но из них лишь 5 могли летать, так как другие ремонтировались.

Во Франции на фоне сильной жары леса охвачены огнем. Президент Эммануэль Макрон заявил, страна столкнулась летом 2026 года с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

25 июля Макрон приказал вооруженным силам Франции мобилизоваться для «усиления гражданской безопасности» на фоне бушующих пожаров в стране. Кроме того, в ночь на 24 июля президент обратился в Европейскую комиссию с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны Евросоюза.