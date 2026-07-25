Экс-министру обороны Украины предложили должность в Италии
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил должность советника бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову.
Его слова приводит РИА Новости.
«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?"», — заявил Крозетто.
Федоров, по его словам, был тронут предложением, посчитав его проявлением уважения.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что восстановление Федорова в должности министра обороны Украины крайне маловероятно.