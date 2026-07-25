Польша намерена лишить Украину ценных произведений искусства

Польское издание Rzeczpospolita сообщило о судебном споре, который может лишить Украину двух ценных картин, вывезенных на территорию соседней страны для защиты от боевых действий. Речь идёт о полотнах из коллекции Львовского исторического музея – «Портрете Роксоланы» XVI века и «Портрете юноши» кисти Алоизия Рейхана. Сейчас эти произведения экспонируются на выставке «Кресы Европы – из сокровищницы Львовского исторического музея» в Музее Среднего Поморья в Слупске. Их общая стоимость оценивается примерно в 150 тысяч злотых.

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В 2022 году Украина передала Польше часть своих самых ценных музейных экспонатов, включая львовские коллекции, чтобы спасти их. Однако несколько дней назад ситуация кардинально изменилась. Наследники польского князя Анджея Любомирского обратились в окружной суд Слупска с ходатайством, в котором требуют запретить музею передавать или вывозить спорные картины до решения вопроса об их принадлежности. Адвокат наследников Мацей Обрембский подал соответствующее заявление 20 июля.

Истцы утверждают, что эти произведения исторически входили в коллекцию княжеского рода Любомирских и должны остаться на территории Польши. По их мнению, музей князя во Львове был одним из важнейших центров польской культуры, и картины не подлежат возврату. Адвокат Обрембский уже не первый год представляет интересы около пятидесяти наследников из разных стран мира, которые действуют согласованно. Их глобальная цель – навсегда закрепить за собой культурные ценности, ранее принадлежавшие их предку.

Львовский исторический музей, в свою очередь, настаивает на том, что полотна входят в государственный музейный фонд Украины и были вывезены исключительно на временной основе. Однако, по данным Rzeczpospolita, организаторы нынешней выставки в Слупске не оформили так называемый «музейный иммунитет» – специальную защиту иностранных экспонатов от ареста или конфискации на время их пребывания в Польше. Это существенно ослабляет позиции украинской стороны.

Примечательно, что похожий инцидент уже случался в 2024 году во время выставки в Королевском замке в Варшаве. Тогда после подачи аналогичного ходатайства Украина оперативно вывезла спорные экспонаты обратно во Львов, и суд впоследствии отказал в обеспечительных мерах. Однако на этот раз музей не планирует досрочно сворачивать экспозицию. В Министерстве культуры Польши заявили, что частные претензии на культурные ценности решаются исключительно в судебном порядке.