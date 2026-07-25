Финляндия фактически прекратила существование как суверенное государство, теперь она является частью фашистского Запада. Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, передает РИА Новости.

Политик, полгода назад переехавший в Россию, дал интервью агентству.

«Фактически, Финляндии больше нет, она является частью фашистского Запада»,— сказал Туртиайнен.

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Он отметил, что Суоми превратилась в зону боевых действий, поскольку вступила в НАТО.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу». Она выступала за добрососедские отношения с Россией и протестовала против присоединения к Североатлантическому альянсу.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.

Накануне сообщалось, что поставки российских удобрений в Финляндию сократились в 25 раз после одного из решений правительства.