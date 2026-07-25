Великобритания может отвернуться от президента Украины Владимира Зеленского, если тот проиграет на выборах и потеряет легитимность.

Такое мнение выразил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон, передает РИА Новости.

«Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — утверждает политик.

По его словам, правящая элита Британии преследует свои цели на Украине и не лояльна к конкретному лидеру. При этом жители страны не поддерживают конфликт на Украине, считает Кэннон. Он пояснил, что у его страны есть ряд своих социальных и экономических проблем, которые не решаются из-за того, что королевство поддерживает Украину.

Выборы президента Украины должны были состояться в 2024 году, однако их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский не раз озвучил условия для проведения выборов. В начале июля «Украинская правда» писала, что он провел секретные переговоры в своей резиденции под Киевом, в ходе которых обсудил проведение выборов осенью этого года.