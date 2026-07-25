Администрация Трампа обратилась к Украине с предостережением

Соединённые Штаты предупредили киевское руководство о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Чёрном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к США с просьбой повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в акватории Чёрного моря.

«После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Чёрном море», — говорится в материале.

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Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что 20 июля вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале КТК в Южной Озерейке стоит киевский режим.