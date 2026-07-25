Правительство Германии не заинтересовано в установлении истины по делу о подрыве «Северных потоков». Такое мнение высказал депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Правительство ФРГ не имеет подлинного интереса к расследованию этого теракта», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он заявил, что власти ФРГ ставят трансатлантические интересы выше вопросов безопасности и экономических интересов собственной страны. По словам Котре, Берлин также стремится сохранить Украину в качестве «орудия против России».

Также депутат отметил, что подрыв «Северных потоков» служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Германию от России.