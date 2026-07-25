Выяснились особенности отношения лидеров Европы к новому премьер-министру Британии

Европейские лидеры положительно отзываются о новом премьер-министре Великобритании, но он, скорее всего, столкнется с теми же ограничениями, что и Стармер. Энди Бёрнема в Брюсселе пока не знают, но скоро ситуация изменится, констатирует британская пресса. В его планах на осень значится саммит ЕС — Великобритания, который может высветить те же дилеммы, с которыми сталкивались предыдущие премьер-министры Соединенного Королевства в отношениях с Европой.

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Лидеры ЕС поспешили поздравить премьер-министра Великобритании, седьмого по счету с момента референдума о выходе из ЕС в 2016 году, пишет The Guardian. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на укрепление партнерства между ЕС и Лондоном «во имя безопасности нашего общего континента» и «процветания людей по обе стороны Ла-Манша». Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Бёрнэма «очень скоро» посетить Берлин, отметив, что «тесная связь между Великобританией и Германией особенно очевидна в нынешние времена».

Георг Рикелес, бывший советник рабочей группы Еврокомиссии по вопросам выхода Великобритании из ЕС, сказал в интервью The Guardian: «Люди не знают, чего ожидать. Но он начинает с чистого листа, и это может быть преимуществом».

По словам Рикелеса, который сейчас является заместителем директора Европейского политического центра, главная проблема заключалась в том, будет ли Бернэм придерживаться «той же линии» в вопросах сотрудничества в области обороны и безопасности, энергетики и «весьма позитивной повестки» в сфере экономики.

Один из дипломатов ЕС заметил: «Для британского премьер-министра не так уж плохо, когда о нём мало что известно. Если о вас много говорят, то, скорее всего, потому, что вы занимали заметную позицию в дебатах о Брекзите на той или иной стороне».

Самым примечательным заявлением Бернэма о Евросоюзе было его желание при жизни увидеть возвращение Великобритании в ЕС, о чём он сказал в интервью The Guardian на конференции Лейбористской партии в сентябре 2025 года. Однако во время предвыборной кампании в избирательном округе Мейкерфилд, где большинство проголосовало за выход из ЕС, он ясно дал понять, что отмена Брекзита не является приоритетом, потому что «Британия застрянет в колее, если мы будем постоянно только и делать, что спорить».

Майкл Джейкобс, который был советником бывшего премьер-министра Гордона Брауна, сказал, что заявление Бернема о возвращении в ЕС «было искренним», но при этом политически дальновидным: «Оно говорит сторонникам евроинтеграции, что он один из них. Но оно также говорит сторонникам выхода из ЕС, что на данный момент это не является его политическим приоритетом и он не собирается возвращаться к спорам о Брекзите».

Среди первых звонков, которые Бёрнем сделал после вступления в должность, были переговоры с немцами фон дер Ляйен и Мерцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новый премьер-министр назначил Хэмиша Фальконера министром по делам Европы, сменившего на этом посту Ника Томаса-Саймондса. Уход последнего стал ударом по переговорам о перезагрузке отношений между Великобританией и ЕС, которые начал Стармер, но, по мнению некоторых, они утратили динамику, и Фальконер привнесёт в них свежую струю.

Хэмиш Фальконер, избранный в парламент в 2024 году, обладает богатым международным опытом: он десять лет проработал в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, некоторое время был сотрудником Национального агентства по борьбе с преступностью, а также занимался вопросами международного терроризма, освобождения заложников и борьбы с торговлей людьми. При Стармере он занимал пост министра по делам Ближнего Востока.

Возвращение Джонни Рейнольдса на пост министра по делам бизнеса поможет в переговорах, направленных на защиту европейской торговли от Китая, а также в сложных переговорах об отмене 10-процентной пошлины на экспорт британских автомобилей в ЕС и наоборот, пишет The Guardian.

При Стармере Великобритания и ЕС подписали пакт о безопасности и обороне и тесно сотрудничали по вопросам, связанным с Украиной. Несмотря на то, что сторонам не удалось договориться об участии Великобритании в программе оборонных займов ЕС на сумму 150 млрд евро, они продолжили сотрудничество. В последнюю неделю пребывания Стармера на посту премьер-министра Великобритания подписала соглашение об участии в программе ЕС по выделению Украине кредита в размере 90 млрд евро, что означает, что британские компании смогут поставлять больше оружия, финансируемого в рамках этой программы.

Теперь Бернэм наследует программу «перезагрузки», начатую Стармером, отмечает The Guardian. На саммите стороны должны подписать три соглашения: о сокращении бумажной волокиты и сертификации свежих продуктов в целях снижения торговых барьеров для британских экспортеров, о привязке систем торговли квотами на выбросы и о программе молодежного обмена, которая позволит молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет работать, учиться, путешествовать и заниматься волонтерской деятельностью в ЕС и Великобритании.

Министр по делам Европы Ирландии Томас Бирн заявил в этом месяце, что ожидает «как минимум позитивной преемственности».

Ирландия, которая до конца года председательствует в Совете ЕС, будет участвовать в дипломатической подготовке к саммиту, дата проведения которого пока не определена. «Там есть сложные вопросы, но я думаю, что мы сможем их решить», — сказал Бирн.

Переговоры по соглашению о молодежной мобильности зашли в тупик. Страны — члены ЕС считают, что предложенный Великобританией лимит на количество участников слишком низкий, и выступают против того, чтобы их граждане платили дополнительный сбор за медицинское обслуживание и более высокую плату за обучение для иностранных студентов. Однако некоторые дипломаты видят компромиссное решение, при котором студенты из стран ЕС получают скидку на обучение за рубежом, но платят больше, чем студенты из других стран.

Джейкобс предположил, что Бёрнэм может увеличить квоту на количество студентов. «Мысль о том, что сторонники выхода из ЕС считают такую схему формой иммиграции, всегда была немного абсурдной, и я думаю, что Бёрнэм увидит в этом относительно лёгкую победу для проевропейски настроенных избирателей».

Но когда дело дойдёт до экономических отношений между Великобританией и ЕС, Бёрнем столкнётся с теми же препятствиями, что и Стармер, предупреждает The Guardian.

Ранее в этом году ЕС отклонил предложение Стармера о создании единого рынка товаров без права на свободное передвижение людей. Страны — члены ЕС предложили Великобритании присоединиться к Европейской экономической зоне, но для этого нужно будет согласиться на свободное передвижение людей и вносить средства в бюджет ЕС без права голоса при формировании новых правил ЕС.

Джейкобс сказал: «Учитывая, что Бёрнэм чувствителен к опасениям по поводу иммиграции, которые разделяют его избиратели в Мейкерфилде и многие другие, идея о том, что он попытается вернуться на единый рынок, разрешив свободное передвижение людей и внося крупные финансовые взносы в бюджет ЕС (чего требует ЕС), кажется неправдоподобной. Что касается основных вопросов, я думаю, он будет делать примерно то же, что пытался делать Стармер с так называемой перезагрузкой, и столкнется с теми же препятствиями в Брюсселе».