Маск оценил возможность вывода российских войск с завоеванных территорий Украины

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью The Economist Украины невозможен, поскольку Москва на это не пойдет.

«Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете ли, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично», - подчеркнул он.

Маск раскрыл способ получения ВС России терминалов Starlink

По его словам, уже около 2-3 лет ситуация на фронте фактически не меняется, а люди при этом погибают. Предприниматель считает, что нельзя допустить, чтобы война продолжалась еще несколько лет.

Ранее Маск раскрыл, как российская армия получала терминалы Starlink, которые, по его словам, впоследствии были использованы для атак по территории Украины.