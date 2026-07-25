Зеленский не стал назвать Трампа лучшим президентом США

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал называть Дональда Трампа лучшим президентом Соединенных Штатов в ходе интервью американскому блогеру Лоре Лумер, которое опубликовано в социальной сети X.

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В ответ на соответствующий вопрос он назвал лучшим президентом Авраама Линкольна. После этого Лумер предупредила, что глава Белого дома будет смотреть это интервью.

— Трамп — хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек, — сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения значительно улучшились.

В июне президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за «работу» над манерами украинского лидера, однако, по его словам, «есть еще над чем работать». Глава государства заявил, что все видели, как глава Белого дома «занимался воспитанием» Зеленского.

Ранее американский лидер назвал президента России и его украинского коллегу упрямыми.