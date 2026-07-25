Трамп объяснил, почему не хочет носить бронежилет

Президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, заявил, что не хочет надевать бронежилет, так как тот его полнит.

"Многие люди не хотят носить, они скорее умрут, чем будут казаться полнее на 20 фунтов (около 9 кг). На меня надели его, я сказал: "Вы уверены? Я не стану его носить", - признался глава Белого дома.

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Поводом для подобных заявлений стал инцидент, произошедший в конце апреля в одной из гостиниц Вашингтона, где планировалось общение Трампа с журналистами, освещающими деятельность американской администрации.

Мероприятие, на котором присутствовали почти все чиновники Белого дома, было прервано из-за инцидента со стрельбой. В результате пострадал сотрудник Секретной службы США.

Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Американец заранее снял номер в гостинице и смог пронести оружие.