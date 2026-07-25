Трамп заявил, что готов выслушать представителей Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы готов выслушать представителей Ирана для урегулирования конфликта.

По его словам, переговоры по урегулированию ведутся «прямо сейчас».

«Они (власти Ирана. — RT) очень хотели бы заключить сделку. Я не думаю, что они готовы к этому. Думаю, время ещё не пришло. Но я готов их выслушать», — сказал американский лидер на приёме Ассоциации корреспондентов.

Ранее Трамп сообщил о переговорах с Тегераном.

Он также заявил, что решение о нанесении армией США масштабных ударов по Ирану ещё не принято.