Трамп в шутку допустил возможность переизбрания на третий срок

Американский лидер Дональд Трамп вновь в шутку допустил возможность того, что он будет переизбран президентом США на третий срок.

"Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше", - сказал он на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. "Я просто шучу", - добавил Трамп.

По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.

Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Кроме того, о таких перспективах осенью минувшего года заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.

Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017-2021 годах.