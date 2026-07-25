Ван И: КНР и Россия должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках

Пекин и Москва должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Стороны должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках», — приводятся его слова на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что Китай надеется на дальнейшую взаимную поддержку в ООН и других международных организациях.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с замруководителя администрации президента России Максимом Орешкиным заявил, что дружба российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина хорошо влияет на отношения стран.