Азаров заявил об игнорировании Европой усиления нацификации Украины

Усиление курса на нацификацию Украины прошло незамеченным в Европе, заявил ТАСС бывший премьер-министр (2010-2014) страны Николай Азаров.

По его словам, "реальные тенденции" свидетельствуют о том, что на Украине "начала проводиться линия на укрепление влияния нацистов".

"Эта тенденция проявилась уже порядочно времени тому назад, и ее внешние проявления были связаны с тем, что [Владимир] Зеленский лично участвовал в перезахоронении [Андрея] Мельника - пособника фашистов, гитлеровского коллаборациониста. Потом проводил разные мероприятия, связанные с "пантеоном" национальной памяти. Это были внешние проявления, - сказал он. - Это встретило жесткое осуждение в Польше, но в [остальной] Европе прошло относительно малозамеченным".

Ранее Азаров в беседе с ТАСС заявил, что новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий выбран на этот пост в рамках общей тенденции на усиление нацификации страны и сам является бандеровцем.

28 июня Зеленский объявил о внесении в Раду законопроекта о создании украинского "национального пантеона", а уже 1 июля он был принят парламентом. Документ предусматривает перезахоронение останков украинских националистов, прежде всего руководителей и участников ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ). При этом в Украинском институте национальной памяти заявили, что в этот "пантеон" не будут переносить останки таких литераторов, как Леся Украинка, Тарас Шевченко, Иван Франко и Иван Котляревский. Как сообщили в Минкультуры Украины, "пантеон" будет находиться на территории Киево-Печерской лавры.

В мае на мемориальном кладбище в Киевской области перезахоронили останки одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника и его жены. Их прах был перевезен на Украину из Люксембурга. На церемонии Зеленский заявил, что Киев рассчитывает перенести в страну останки других лидеров украинских националистов, в частности первого председателя ОУН Евгения Коновальца, похороненного в Нидерландах.

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Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.