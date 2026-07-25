Пекин поддержит посредничество Пакистана между США и Ираном

На полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Киргизии состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Китая и Пакистана. Ван И высоко оценил ключевую роль, которую Исламабад сыграл в достижении меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин будет всецело поддерживать дальнейшие посреднические усилия, содействуя возвращению всех сторон к диалогу и устойчивому прекращению боевых действий.

Он также указал на необходимость укрепления сотрудничества в форматах ООН и ШОС для отстаивания интересов государств глобального Юга.

В свою очередь, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар согласился с тем, что эскалация в Персидском заливе не отвечает ничьим интересам, и подтвердил готовность к дальнейшим посредническим шагам.