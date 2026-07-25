Во Франции могут привлечь армию к тушению лесных пожаров

Глава МВД Франции Лоран Нуньес попросил премьер-министра республики Себастьяна Лекорню задействовать военных в тушении пожаров в департаменте Жиронда. Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.

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«Я предложил премьер-министру задействовать военные ресурсы», - сообщил он.

Огонь в Жиронде охватил 14 тысяч гектаров, из-за его распространения эвакуировали 110 тысяч человек. Нуньес добавил, что пожар сопровождается «разбрасыванием раскаленных углей на значительные расстояния».

На фоне аномальной жары во Франции многие леса охвачены огнем. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

Французский канал BMFTV ранее сообщил, что парижские морги переполнились из-за роста смертности от экстремальной жары. В конце июня во Франции температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами и выше.