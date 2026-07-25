СМИ узнали, почему Трамп сменил самолеты по пути из Турции

Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию был вынужден переесть с подаренного Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации секретной службы о якобы готовящемся покушении. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп сменил самолет перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил на него», — говорится в материале.

Решение сменить самолет Трамп принял во время пересадки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании.

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Речь идет о лайнере Boeing 747-8, подаренном США королевской семьей Катара. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Трамп впервые воспользовался новым «бортом номер один» во время поездки в Северную Дакоту 2 июля. Там он открыл президентскую библиотеку Теодора Рузвельта.

Ранее журналистов NYT вызвали в суд после статьи о недоделанном самолете Трампа.