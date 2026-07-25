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Генассамблея ООН переутвердила Тюрка вопреки протестам России и США

Московский Комсомолец

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о продлении мандата Фолькера Тюрка, несмотря на серьезные разногласия. За то, чтобы он оставался на посту верховного комиссара по правам человека до октября 2030 года, проголосовали 144 страны.

В ООН переутвердили Тюрка вопреки протестам России и США
© ТАСС

Против выступили 10 государств, включая Россию, США, Израиль и Аргентину. Еще 13 стран, в том числе Белоруссия и Республика Корея, воздержались. Заместитель постпреда РФ Дмитрий Чумаков заявил, что генсек Гутерриш внес в повестку "яблоко раздора«.

Он заявил, что Тюрк отличается политической ангажированностью и продвигает западные геополитические интересы. Российский дипломат напомнил о голословных обвинениях в адрес Москвы и отсутствии реакции на удары ВСУ по Белгороду

Напомним, что Россия предлагала компромиссный вариант продления мандата лишь до конца 2026 года. Однако, это решение не нашло поддержки у большинства делегаций. Постпред в Женеве Геннадий Гатилов ранее называл молчание Тюрка по поводу обстрелов российских регионов позорным.