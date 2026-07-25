Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о продлении мандата Фолькера Тюрка, несмотря на серьезные разногласия. За то, чтобы он оставался на посту верховного комиссара по правам человека до октября 2030 года, проголосовали 144 страны.

Против выступили 10 государств, включая Россию, США, Израиль и Аргентину. Еще 13 стран, в том числе Белоруссия и Республика Корея, воздержались. Заместитель постпреда РФ Дмитрий Чумаков заявил, что генсек Гутерриш внес в повестку "яблоко раздора«.

Он заявил, что Тюрк отличается политической ангажированностью и продвигает западные геополитические интересы. Российский дипломат напомнил о голословных обвинениях в адрес Москвы и отсутствии реакции на удары ВСУ по Белгороду.

Напомним, что Россия предлагала компромиссный вариант продления мандата лишь до конца 2026 года. Однако, это решение не нашло поддержки у большинства делегаций. Постпред в Женеве Геннадий Гатилов ранее называл молчание Тюрка по поводу обстрелов российских регионов позорным.