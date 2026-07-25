В США возникли трудности вокруг финансирования операции против Ирана

Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения операции против Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе. Это вынуждает администрацию искать средства в других местах», — говорится в материале.

По словам одного из источников агентства, возникшая ситуация ещё больше обостряет отношения между американской администрацией и конгрессом.

Ранее в CBS News сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стремительным расходованием американских вооружений в ходе военных действий на Ближнем Востоке.