В родном городе Зеленского люди начались протесты из-за отставки Федорова

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривой Рог начались протесты из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Горожане вышли на митинг с картонными плакатами. Аналогичная форма протеста проходит в других украинских городах уже девятый день подряд.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны.

Украину захлестнули новые протесты с требованием к Зеленскому

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.