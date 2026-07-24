Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского

Реакция Владимира Зеленского на вопрос о том, принимал ли он кокаин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, расставила все точки над "i".

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Непревзойденное откровение Зеленского: С кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над "i"!" - с иронией написал дипломат в Telegram-канале.

В Раде оценили слова Зеленского о наркотиках

Ранее американский блогер Лора Лумер во время интервью с Владимиром Зеленским спросила его об употреблении наркотиков. Она напомнила, что о зависимости Зеленского от кокаина говорила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону. Лумер уточнила, правда ли это, и спросила, принимал ли Зеленский этот наркотик вместе с Макроном. Это вызвало у Зеленского смех, затем он начал отрицать: "Конечно, никогда. Конечно, нет". После этого Зеленский быстро сменил тему и начал описывать свое отношение к Карлсону, раскритиковав журналиста.