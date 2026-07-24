Трамп пока не решил, будут ли США расширять масштабы ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп, комментируя в беседе с журналистами в Белом доме ситуацию вокруг Ирана, заявил, что пока не принял окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану.

"Нет, мы разговариваем с ними [Ираном] сейчас. Я полагаю, что они становятся все серьезнее день ото дня, вероятно, по очевидной причине, но мы с ними разговариваем", - сказал он в ответ на вопрос о том, собирается ли увеличивать масштабы ударов.