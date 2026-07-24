Трамп заявил, что доверяет Путину и Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит словам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина об отсутствии поставок вооружений Ирану. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС.

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По словам американского лидера, Путин и Си Цзиньпин заявили, что их страны не будут принимать участие в поставках оружия Ирану.

«Я им доверяю», — сказал Трамп.

До этого Трамп заявлял, что не считает Россию и Китай участниками конфликта вокруг Ирана и не видит признаков их прямого вовлечения в противостояние на Ближнем Востоке. По его словам, Москве и Пекину невыгодно оказывать военную помощь Тегерану, поскольку это может привести для них к «очень плохим последствиям».

Накануне Reuters писал, что разведка США расследует возможное участие России в ударах Ирана по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Аналитики пока не пришли к единому мнению, но предполагают, что Москва могла предоставить Тегерану данные для наведения беспилотников или технологии, повышающие точность атак. Что об этом говорят в Москве и Тегеране — в материале «Газеты.Ru».