Венесуэла и Перу решили возобновить дипломатические отношения

Венесуэла и Перу приняли решение о полном возобновлении дипломатических отношений. Об этом говорится в правительственном заявлении боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале министерства иностранных дел и внешней торговли.

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"Правительство Республики Перу и правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщают, что они приняли решение начать постепенный процесс полного возобновления двусторонних отношений", - указано в правительственном заявлении Венесуэлы.

В нем говорится, что в качестве первого шага на пути к полному восстановлению двусторонних связей стороны договорились возобновить консульские отношения.

В заявлении подчеркивается приверженность к сотрудничеству и интеграции между Венесуэлой и Перу, которая с момента образования обеих республик основана на исторических узах дружбы и латиноамериканской солидарности.