Трамп перечислил варианты прекращения конфликта США и Ирана

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой высказался о конфликте в Иране.

Лидер США отметил, что перед Соединёнными Штатами сейчас стоят два диаметрально противоположных пути выхода из иранского кризиса: либо дальнейшая эскалация военных действий, либо достижение дипломатической договорённости.

При этом политик дал понять, что второй вариант на данный момент представляется маловероятным, поскольку Тегеран, по его оценке, ещё не созрел для переговоров и не готов идти на уступки.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон реализует вооружение странам НАТО, а не Украине.